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16.08.19 07:40

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

15 серпня в Німеччині розпочато активну фазу багатонаціонального навчання Combined Resolve-XII, у яких беруть участь українські військовослужбовці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання в складі механізованого батальйону США.

Механізована рота під командуванням капітана Олександра Борща зі складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" отримала бойовий наказ та здійснила марш у визначений район. Підрозділи роти зайняли позиції та замаскували техніку, організували охорону.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 01

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Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 02
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 03
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 04
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 05

Також дивіться: Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Попереду майже десять днів маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 06
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 07
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 08
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 09

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Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 10

Навчання проводяться для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі. У них беруть участь близько 5000 військовослужбовців із 21 країни.

Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 11
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 12
Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII 13

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