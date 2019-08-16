Рота 93-ї ОМБр у складі механізованого батальйону США бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve-XII. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Українська механізована рота виконуватиме навчально-бойові завдання в складі механізованого батальйону США.
Механізована рота під командуванням капітана Олександра Борща зі складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" отримала бойовий наказ та здійснила марш у визначений район. Підрозділи роти зайняли позиції та замаскували техніку, організували охорону.
Попереду майже десять днів маневрів. Під час навчань планується відпрацювання різних видів бою та дій у складі багатонаціональної бригади сил BLUFOR.
Навчання проводяться для підтримання оперативної сумісності військ НАТО та партнерів під час спільних операцій на суходолі. У них беруть участь близько 5000 військовослужбовців із 21 країни.