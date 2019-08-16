Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Під час слідчих дій поліцейські виявили на присадибній ділянці два масштабні парники, в яких росли 740 кущів ретельно доглянутих та оснащених системою крапельного зрошування сортових конопель. Частина рослин сягала до двох метрів заввишки. А в підсобному приміщенні господарства - пакети з уже зібраним, висушеним та подрібненим урожаєм", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці направили на дослідження рослини та приладдя, за допомогою якого здійснювався полив. Загальна вартість вилученого на "чорному ринку" становила б майже вісім мільйонів гривень.

Наразі за цим фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Правоохоронці встановлюють власника наркоплантацій, якому, відповідно до санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У відомстві додали, що за результатами проведених експертиз також вирішуватиметься питання щодо надання події додаткової кваліфікації.



Фото: сайт Нацполіції