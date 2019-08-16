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16.08.19 08:04

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У межах розслідування кримінального провадження поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований обшук на території приватного господарства в одному із селищ Вознесенського району. Під час обшуку правоохоронці виявили 740 кущів конопель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Під час слідчих дій поліцейські виявили на присадибній ділянці два масштабні парники, в яких росли 740 кущів ретельно доглянутих та оснащених системою крапельного зрошування сортових конопель. Частина рослин сягала до двох метрів заввишки. А в підсобному приміщенні господарства - пакети з уже зібраним, висушеним та подрібненим урожаєм", - йдеться в повідомленні.

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 01

Правоохоронці направили на дослідження рослини та приладдя, за допомогою якого здійснювався полив. Загальна вартість вилученого на "чорному ринку" становила б майже вісім мільйонів гривень.

Наразі за цим фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 02

Правоохоронці встановлюють власника наркоплантацій, якому, відповідно до санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув’язнення.

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У відомстві додали, що за результатами проведених експертиз також вирішуватиметься питання щодо надання події додаткової кваліфікації.

Плантацію конопель вартістю 8 млн грн виявили на Миколаївщині, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

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