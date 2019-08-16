ДБР проводить обшуки в Одеській ОДА, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 048.ua.
Зазначено, що глава обласної ради, який поки ще не склав повноваження, веде сесію, а в його кабінеті проводять обшук.
Видання зазначає, що спочатку про те, що в будівлю обласної ради входять співробітники Державного бюро розслідувань, повідомив журналіст Григорій Козьма.
Крім того, співробітники поліції, які чергують біля будівлі облради, підтвердили журналістам видання інформацію про те, що в будівлю увійшли співробітники ДБР, однак куди і навіщо не пояснили.
Також зазначається, що біля кабінету голови облради Анатолія Урбанського сидять співробітники правоохоронних органів і нікого не пропускають. За їхніми словами, відбувається обшук.