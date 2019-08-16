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16.08.19 14:16

З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Вчора, 15 серпня, у селищі міського типу Миропіль Романівського району Житомирської області відбулося прощання з Дмитром Дмитровичем Дашковцем, 1983 року народження, сержантом, заступником командира взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який 9 серпня в районі селища Широкине Донецької області, під час бойового чергування зазнав вкрай важкого вогнепального поранення голови (необережне поводження зі зброєю, триває слідство), був негайно евакуйований до Дніпра, три доби перебував у стані коми, переніс три зупинки серця та помер увечері 12 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Дашковець народився 26.03.1983 року. Захоплювався футболом, грав за ФК "Миропіль". Тривалий час проходив службу за контрактом. З 2001 року служив у 95-й ОАеМБр, у 2003 році проходив навчання миротворчих місій ООН у Польщі, у 2004 році перебував у складі миротворчого контингенту в Іраку, у 2005 році проходив навчання у США. Загалом взяв участь у понад 10 міжнародних навчань. Був інструктором з підготовки особового складу до миротворчих місій ООН. Здійснив понад 100 стрибків з парашутом. Під час війни у 2015 входив до складу рятувально-парашутно-десантної групи спецпризначення, у 2016 році проходив службу в зоні АТО у 25 ОПДБр. У 2019 році відряджений до бригади морської піхоти в зону ООС.

Поховали Дмитра Дашковця на кладовищі району Кам'янка, поряд із загиблим в ДАП Олександром Атаманчуком, старшим солдатом 95-ї ОАеМБр (загинув 20.01.2015 року під час евакуації поранених з Донецького аеропорту).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського. ФОТО (оновлено)

У Дмитра Дашковця залишилися брат, дружина та донька.

З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 01

З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 02
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 03
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 04
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 05
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 06
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 07
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 08
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 09
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 10
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 11
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 12
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 13
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 14
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 15
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 16
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 17
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 18
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 19
З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині 20

Фото: tvijromaniv.in.ua

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