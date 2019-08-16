З воїном 36-ї ОБрМП Дмитром Дашковцем, померлим у госпіталі після поранення під Широкиним, попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро Дашковець народився 26.03.1983 року. Захоплювався футболом, грав за ФК "Миропіль". Тривалий час проходив службу за контрактом. З 2001 року служив у 95-й ОАеМБр, у 2003 році проходив навчання миротворчих місій ООН у Польщі, у 2004 році перебував у складі миротворчого контингенту в Іраку, у 2005 році проходив навчання у США. Загалом взяв участь у понад 10 міжнародних навчань. Був інструктором з підготовки особового складу до миротворчих місій ООН. Здійснив понад 100 стрибків з парашутом. Під час війни у 2015 входив до складу рятувально-парашутно-десантної групи спецпризначення, у 2016 році проходив службу в зоні АТО у 25 ОПДБр. У 2019 році відряджений до бригади морської піхоти в зону ООС.

Поховали Дмитра Дашковця на кладовищі району Кам'янка, поряд із загиблим в ДАП Олександром Атаманчуком, старшим солдатом 95-ї ОАеМБр (загинув 20.01.2015 року під час евакуації поранених з Донецького аеропорту).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського. ФОТО (оновлено)

У Дмитра Дашковця залишилися брат, дружина та донька.







































Фото: tvijromaniv.in.ua