Одного з нападників на нардепа Купрія затримано, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"За кілька годин співробітники поліції оперативно розшукали та затримали одного з нападників у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

При цьому прізвище нардепа не називають.

Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на проживання в Україні.

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Також знайшли автомобіль, на якому утекли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено як речовий доказ.

Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини нападу і мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині була введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення". Поліція розшукувала нападників на народного депутата Віталія Купрія. Двоє невідомих напали на народного депутата. Розпилили чоловікові в обличчя сльозогінний Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом.



