Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Громадського радіо" повідомили рятувальники ДСНС.

Також цю інформацію підтвердили представники ОБСЄ.

Зазначається, що роботи з розмінування тривали 16 діб.

За даними видання, бойовики повідомили, що сьогодні також завершують розмінування біля зруйнованого моста.

"Зараз на окупованій території біля моста представники "МНС ЛНР" палять траву і дерева. Це вони називають "зачисткою розмінованих територій", - пише видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".