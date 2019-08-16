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16.08.19 18:19

Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

В Маріуполі не тільки фонтани...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чайки Кривавого Пастора

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нарешті!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Вадику, повір Шуфричу на слово...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Волонтери-перекладачі

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Тут можна...

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Система "Великий брат"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

- Приїхали оглянути знамениті пам'ятки Києва...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Правдива прикмета

Чайки Кривавого Пастора, система Великий брат, правдива прикмета. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...знову літак упав

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