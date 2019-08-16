Чайки Кривавого Пастора, система "Великий брат", точна прикмета. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

В Маріуполі не тільки фонтани...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чайки Кривавого Пастора
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нарешті!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ
Вадику, повір Шуфричу на слово...
Волонтери-перекладачі
Тут можна...
Система "Великий брат"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту"
- Приїхали оглянути знамениті пам'ятки Києва...
Точна прикмета
...знову літак упав
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