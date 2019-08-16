Затримано організатора ОЗУ, що виготовляло фальшиві документи і викрадало дорогі авто, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили злочинну групу автовикрадачів. Вона діяла не лише в Одеському регіоні, а й на території інших областей України. Викрадачів цікавили елітні автомобілі. На них зловмисники перебивали VIN-коди, змінювали державні номерні знаки та згодом продавали.

Затримані викрадачі автомобілів виявились учасниками потужної, чисельної злочинної групи. Окрім викрадення авто та підробки документів, її учасники займались незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених марок акцизного податку та голографічних захисних елементів.

Організатором угруповання виявився 28-річний мешканець Одеси. До своєї кримінальної діяльносіт він залучив свою дружину та чотирьох співробітників з підрозділів одеської та донецької поліції. За грошову винагороду вони систематично надавали учасникам групи відомості зі службових інформаційних баз. Крім того, по іншим регіонам України теж діяли "представники" групи, зокрема і в столиці.

Кожен учасник групи виконував свою роль: лідер через мобільні додатки приймав замовлення на фальшиві документи та займався їх виготовленням. Виконавці здійснювали кур’єрську доставкою документів та забирали оплату. Також вони шукали клієнтів на викрадені авто та доставляли авто на "відстійник". Крім того, зловмисники "перепрошивали" заводські номери агрегатів, виготовляли фальшиві документи на автомобіль, займались збутом транспортного засобу та іншим.

Для виготовлення та реалізації фальшивих документів у Києві одесит залучив до злочинної діяльності окрему групу. Її організатором був 46-річний чоловік. "Партнер" поширював оголошення в інтернет-мережі про надання послуг на виготовлення посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію ТЗ. Також пропонувалися паспорти України та закордонні паспорти, службові посвідчення та перепустки, документи на нерозмитнені, викрадені, проблемні авто та авто-"двійники".

Фальшивки, особливо документи з голографічним захисним покриттям, виготовлялися і збувалися зловмисниками щоденно та у великій кількості. За попередніми підрахунками, лише збут "липових" перепусток за рік приніс одеситові та його "командам" понад два мільйони гривень прибутку.

Правоохоронці провели кілька оперативних закупівель документів. Їх експертиза підтвердила ознаки підробки. Також поліцейські провели низку заходів та встановили місце знаходження обладнання для виготовлення фальшивок.

Отримавши ухвалу суду, працівники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГСУ провели масштабну спецоперацію на території Одеси, Києва та Київської області, Хмельницького, Запоріжжя, Львова, Полтави, Сум та Донецької області. Одночасно поведено 26 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів злочинного угрупування.

Під час заходів правоохоронці вилучили чимало фальшивих документів. Серед них посвідчення працівника поліції, обладнання та пластик для виготовлення фальшивок, оргтехніку, банківські картки, зброю з ознаками переробки під бойову та майже 300 набоїв. Серед вилученого – державні номерні знаки, зокрема на синьому фоні, станок для виготовлення дублюючих табличок на авто, перебиті агрегатні номери та транспортні засоби, які перебували у розшуку, заготовки на ключі до різних авто та GPS-трекер.

28-річного лідера злочинної групи затримали у місті Пирятин. На підставі ст. 191 КПК України його затримано та подано клопотання до суду про взяття під варту. Тривають слідчі дії, з метою притягнення до відповідальності інших учасників злочинного угрупування, в тому числі причетних співробітників правоохоронних органів.

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