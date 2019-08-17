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17.08.19 09:49

Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам. ФОТО

17 серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин. З нагоди цього дня Державна екологічна інспекція в Харківській області підтримала одну з найважливіших суспільних ініціатив регіону з допомоги безпритульним тваринам - центр "Порятунок тварин Харків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В день захисту тварин у центр "Порятунок тварин Харків" від колективу Держекоінспекції області було передано 50 пакетів корму для кошенят і цуценят, 8 лежаків для тварин, ліки і засоби для чищення.

Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам 01

Центр "Порятунок тварин Харків" з'явився чотири роки тому. Волонтери згадують, що першим викликом стала допомога кошеняті, який застряг на дереві. Відтоді центр став місцем порятунку, допомоги і нового життя для кішок, собак, птахів і інших тварин: збитих, поранених, в ямах, під асфальтом, в колодязі, трубі, стіні, на дереві, даху, у воді, загублених.

"Усі ми пов'язані один з одним. І дії одного елементу екосистеми, - вважає глава Державної екологічної інспекції в Харківській області Євген Оберемок. - Однак, на жаль, сьогодні багато домашніх улюбленців залишилися без нагляду. Як результат Україна входить до десятки країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних. Тому допомога таким ініціативам, як "Порятунок тварин Харків", - наш спільний обов'язок як відповідальних за екологію в регіоні, та й взагалі як громадян, як людей".

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У центрі працюють 20 волонтерів, перебувають 30 собак і кішок, 9 голубів і кілька кошенят і цуценят. Багато харків'ян допомагають центру - забирають тварин до себе.

За словами керівника Державної екологічної інспекції в Харківській області Євгена Оберемко Україна входить у Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних.

Довідка. Всесвітній день безпритульних тварин відзначається в третю суботу серпня. Проведення заходів почалося ще з 1992 року за підтримки некомерційної організації - Міжнародного товариства з прав тварин (WSPA). Відтоді у всьому світі в цей день організовують благодійні акції.

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