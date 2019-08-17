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17.08.19 13:41

П'яний дебошир стріляв у стелю в київському пабі. ФОТОрепортаж

В одному зі столичних пабів минулої ночі компанія з трьох п'яних чоловіків відкрила вогонь зі стартового пістолета.

П'яний дебошир стріляв у стелю в київському пабі. ФОТОрепортаж

Інцидент стався в закладі в Голосіївському районі столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

Троє п'яних чоловіків зайшли всередину переповненого пабу. Через деякий час один з них дістав пістолет, імовірно стартовий, і вистрілив у стелю.

Усі фото - видання "Інформатор"

Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 01

Ніхто не постраждав. На місце події прибула поліція, хуліганів вивели на вулицю. Стрілець спробував напасти на правоохоронців з газовим балончиком, але спецзасіб вилучили. Двоє його товаришів були настільки п'яними, що не трималися на ногах. В одного з них йшла з рота піна.

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Поліцейські склали на дебоширів матеріали за 173-ю статтею КУпАП (дрібне хуліганство).

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Пяний дебошир стріляв у стелю в київському пабі 05

Чоловік, що стоїть ліворуч, спочатку стріляв у стелю, а потім намагався напасти на поліцейських з газовим балончиком.

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