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17.08.19 19:36

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маркіян Паславський народився в родині етнічних українців у США. Після переїзду на історичну батьківщину брав участь у Революції Гідності та військових діях на сході країни. Загинув під Іловайськом.

Експозицію виставки розміщено в чотирьох тематичних залах, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій. Там представлено артефакти з фондів Музею української діаспори та Національного музею Революції Гідності.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 01У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 02У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 03

Окремий зал виділено під кінозал. Там вперше демонструється тизер фільму "Made in Ukraine. Життя за життя", створеного Alex Studio Production (режисер Олег Ущенко) за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 04

Також на виставці представлено видання "Заклик діяти" - роздуми Маркіяна Паславського про те, як змінити Україну на краще.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 05У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 06У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 07

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Маркіян Паславський - етнічний українець, який народився в США. Він закінчив українську школу, був учасником "Пласту". Після школи Паславський закінчив військову академію Вест-Пойнт і служив у 75-му полку рейнджерів у США. Переїхавши в Україну, він став учасником обох революцій останніх років - Помаранчевої революції і Революції Гідності. З початком військових дій на сході країни відправився служити в добровольчий батальйон "Донбас". Загинув під Іловайськом.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 08У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 09У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 10

Виставковий проект "Нью-Йорк - Іловайськ: Вибір" триватиме до 20 жовтня 2019 року. Крім експозиції, в рамках виставки заплановано спеціальну програму для відвідувачів: кураторські і авторські екскурсії, кінопокази та дискусії.

У Музеї української діаспори відкрили виставку, присвячену загиблому в Іловайську добровольцю Маркіяну Паславському 11

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Автор фото і відео - Олег Богачук

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