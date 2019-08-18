На Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і з'єднали між собою арки, - Білоцерковець. ФОТО

Про це повідомив нардеп, радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на Подільсько-Воскресенському мосту демонтували тимчасові опори і з'єднали між собою арки. Може, поки ще не всі це помітили, але це вже реальне візуальне підтвердження того, що міст не просто будується після років простою з 2004 по 2015 ... а що він буде добудований! Так само нагадаю, що цей мостовий перехід загальною довжиною близько 10 км має з'єднати Троєщину з центральною частиною міста. Він буде дворівневим. Верхній рівень передбачений для автотранспорту, а знизу пройде гілка метрополітену", - розповів він.

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