Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Noi.md.

Про загибель Лункашу в поліцію повідомив його водій. За словами водія, Лункашу ввечері в суботу, 17 серпня, викликав його до себе додому. Сівши в машину, він велів їхати "на природу", бо хотів "покататися і подихати свіжим повітрям".

Лункашу попросив водія зупинити машину в чистому полі і написав записку такого змісту: "Білий будиночок я купив в 2017 році, я був інвестором". Потім він вийшов з машини і сказав водієві, що хоче подихати свіжим повітрям, після чого вистрілив собі в голову з пістолета Astra № 85034 калібру 6.35 і помер на місці.

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Згідно з даними Державного реєстру, на Лункашу зареєстровано 6 одиниць вогнепальної зброї різних видів.

Лункашу був президентом Клубу ділових людей "Interdependenţa" і володів частками в компаніях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" і "GB & CO". Це компанії, що працюють у галузі будівництва, імпорту меблів, сигарет і виноробства.

Ім'я Юрія Лункашу пов'язано з операцією на суму понад 154 млн леїв, в результаті якої кіпрський офшор Investar Investments Limited купив у Кишиневі будівлі, що належать Плахотнюку.

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