Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційній сторінці в Фейсбук 30-ї Окремої механізованої бригади, повідомляє Ценгзор.НЕТ

Командування військової частини разом з художником-волонтером Ганжою Олегом Володимировичем, за сприяння волонтерів Хрипуна Олега Олексійовича та Гаврилюка Олександра Миколайовича встановили меморіал поблизу смт Миронівський, Донецької області загиблому в 2016 році Василю Сліпаку.









Він був всесвітньо відомим оперним співаком, який виступав у найпрестижніших концертних залах України і світу. Та коли розпочались бойові дії на Сході України, не зміг залишитись осторонь. Для Василя важливо було знаходитися там, де він потрібен: на сцені і на війні.

Він був волонтером, брав участь в Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС).

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Біля с. Водяне під Маріуполем Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське (Бахмутський район, Донецька область) з боку міста Дебальцеве і перейшли в контрнаступ, потіснивши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с. Логвинове. Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера.

"Самопожертвування Василя СЛІПАК в ім'я вільної і незалежної України назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні бригади.

Василь Сліпак народився 20.12.1974 року у Львові. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери.

У 2004 році був активним учасником Помаранчевої революції.

Співак 19 років прожив у Парижі. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, бажаючи бути громадянином України.

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З початком Євромайдану очолив волонтерський рух - координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. Співак став активним учасником всього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан. 24 листопада в Парижі на площі Прав людини (Трокадеро) навпроти Ейфелевої вежі пройшла акція на підтримку Євромайдану в Україні. На заклик Репрезентативного комітету української громади Франції з Парижа та інших міст Франції близько 300 осіб вийшли на мітинг під прапорами України і ЄС. Сліпак постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Позивний "Міф" в честь Мефістофеля з'явився відразу. Воював в Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС), дістав поранення.

Другий раз поїхав на фронт у вересні 2015 року, в село Водяне під Маріуполем, на лінію зіткнення, в жовтні повернувся в Париж.

18 червня 2016 року втретє поїхав на Донбас, щоб доставити зібрану допомогу захисникам-добровольцям, і планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року, виконуючи бойове завдання як кулеметник у складі 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС), загинув у бою близько 6:00 від ворожої кулі калібру 12.7 мм, яку випустив снайпер.

Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Похований 1 липня 2016 року у Львові, на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань № 76.