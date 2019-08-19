Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Зловмисник кілька разів ударив жінку ножем, після чого намагався накласти на себе руки. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Виборзькій лежить жінка в крові, а поруч із нею стоїть чоловік з ножем.

Прибувши на місце, поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями, а також чоловіка, який намагався перерізати собі горло. Його доставили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що чоловік намагався помиритися з дружиною, коли та поверталася додому. Однак між ними виникла сварка, під час якої він дістав ніж і кілька разів ударив 36-річну жінку в груди та шию.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, який направлено на експертизу. 45-річного жителя столиці, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, затримано.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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