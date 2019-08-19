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19.08.19 10:00

Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чотирьох нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, затримали сьогодні вночі прикордонники відділення "Косине" Мукачівського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання прикордонний наряд невідомих осіб помітив поблизу кордону. Зловмисники саме намагалися подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників порушники проігнорували, а тому військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів угору. За 25 метрів від держкордону наряд затримав чотирьох чоловіків без документів. Попередньо встановлено, що двоє з них є громадянами Сомалі, один - Судану та ще один - громадянин Ємену", - йдеться в повідомленні.

Під час подальшої перевірки встановлено, що двоє з них навчалися в одному з українських вишів. Також проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної подорожі іноземців.

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Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба 01

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