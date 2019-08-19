Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.08.19 10:25

У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція. ФОТОрепортаж

У Коростені в Житомирській області правоохоронці затримали іноземця, який викрав та експлуатував 25-річну українку.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.

"У Коростені поліцейські разом зі співробітниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 45-річного іноземця за викрадення та експлуатацію українки. Затримання провели бійці спецпідрозділу ГУНП Житомирщини, які втрутились у ситуацію дуже вчасно: чоловік саме приставив до спини дівчини пістолет, змушуючи її йти за ним", - написав Печененко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Він додав, що близько місяця тому іноземець, взявши в заручники матір, змусив 25-річну дівчину перетнути кордон України та певний час утримував за місцем свого проживання, постійно експлуатуючи.

На початку серпня жінці вдалося повернутись додому і вона відразу звернулась до поліції.

"За українським законодавством за такі дії іноземцю загрожує до 15 років ув’язнення. Також поліцейські мають відомості щодо спільника затриманого, нині встановлюється його місце перебування", - зазначив начальник обласної поліції.

У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 01
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 02
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 03
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 04
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 05
У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100