У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.

"У Коростені поліцейські разом зі співробітниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 45-річного іноземця за викрадення та експлуатацію українки. Затримання провели бійці спецпідрозділу ГУНП Житомирщини, які втрутились у ситуацію дуже вчасно: чоловік саме приставив до спини дівчини пістолет, змушуючи її йти за ним", - написав Печененко.

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Він додав, що близько місяця тому іноземець, взявши в заручники матір, змусив 25-річну дівчину перетнути кордон України та певний час утримував за місцем свого проживання, постійно експлуатуючи.

На початку серпня жінці вдалося повернутись додому і вона відразу звернулась до поліції.

"За українським законодавством за такі дії іноземцю загрожує до 15 років ув’язнення. Також поліцейські мають відомості щодо спільника затриманого, нині встановлюється його місце перебування", - зазначив начальник обласної поліції.











