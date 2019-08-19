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19.08.19 12:01

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в межах боротьби з незаконним обігом засобів ураження викрили в Одеській області збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону колишній військовослужбовець, який проходив службу в районі проведення АТО, незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу. Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини", - йдеться в повідомленні.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 01

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю. За інформацією СБ України вилучені боєприпаси вкрадені з військових частин у районі проведення ООС та переправлені спільниками до Одеси для реалізації.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу. Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 02

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ 03

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