Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира". ФОТО

З такими обвинуваченнями проти Бондарева виступили автори сторінки "Зрадники військової присяги ХІТВ" в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Вони виявили акаунт Бондарева в "Одноклассниках" і опублікували скриншоти його лайків і репоста.

"Людина яка навчає офіцерів ЗС України, викладає у військовому виші, протягом 5 років має стійку антиукраїнську позицію, є ярим прихильником "русского мира", анексії Криму, захоплюється російськими військовими та представниками терористичних організацій "ЛДНР", сумує за загиблими бойовиками та російськими окупантами, підтримує знищення територіальної цілісності та посягання на недоторканість України, одним словом всі роки працює на інформаційну складову російських окупантів у соціальній мережі "Одноклассники" та поширює ці матеріали", - пишуть автори сторінки.

Автори сторінки закликають керівництво Харківського інституту танкових військ в особі полковника Олександра Серпухова і вченої ради зробити висновки із зазначених фактів.

"З легендарного Харківського танкового був випущений не один Герой України, сотні орденоносців та офіцерів, відзначених Державними нагородами, десятки офіцерів віддали свої життя за Україну і сподіваємося, що ми не дамо спаплюжити їхні Героїчні вчинки одним з випадків звичайного малороса, або прихильника ворогів", - додали автори сторінки.

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