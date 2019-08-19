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19.08.19 13:42

Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 серпня, міністр оборони України Степан Полторак разом із начальником Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провели зустріч зі стратегічними радниками високого рівня від держав-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили досягнення оборонної реформи Україна і необхідність подальшого розвитку і реформування оборонного відомства і Збройних Сил для досягнення сумісності з НАТО.

Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 01

Міністр оборони зазначив, що багато зроблено за останні роки, з огляду на відкриту збройну агресію Російської Федерації на Сході країни.

"Потрібно далі розвивати сектор безпеки та оборони, правильно оцінювати існуючі загрози та власні спроможності. Висловлюю слова вдячності стратегічним радникам за послідовну та ефективну співпрацю у реформуванні оборонного відомства, а також за підтримку України у нелегкі часи для нашої країни," - зазначив Полторак.

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Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 02
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 03
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 04
Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України 05
Фото: пресслужба Міноборони

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