Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.08.19 14:38

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі. ФОТОрепортаж

Виступ українського льотчика Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 визнали найкращим пілотажем на авіапоказі в польському місті Гдиня.

Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Демонстраційний виступ українського льотчика підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня, на авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019 - визнаний найкращим пілотажем", - зазначено в повідомленні.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 01Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 02Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 03

Зазначається, що пілот першого класу Булавка в 15-хвилинному показі вразив глядачів виучкою, продемонструвавши фігури найвищого пілотажу і маневреність бойового винищувача. Виступ українського льотчика публіка супроводжувала гучними оплесками.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 04Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 05

Також дивіться: Авіабригада ВМС удосконалювала льотну підготовку і тренувалася знищувати умовний підводний човен, - Міноборони. ВIДЕО

Це вже друга поспіль перемога Булавки - в міжнародному авіапоказі Royal International Air Tattoo, який відбувався в липні в місті Фейрфорд (Велика Британія) на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 06

Підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, що базується в Миргороді на Полтавщині, Юрій Булавка - учень багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запасу Олександра Оксанченка.

Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 07
Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100