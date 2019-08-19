Український льотчик показав найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Демонстраційний виступ українського льотчика підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня, на авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019 - визнаний найкращим пілотажем", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що пілот першого класу Булавка в 15-хвилинному показі вразив глядачів виучкою, продемонструвавши фігури найвищого пілотажу і маневреність бойового винищувача. Виступ українського льотчика публіка супроводжувала гучними оплесками.

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Це вже друга поспіль перемога Булавки - в міжнародному авіапоказі Royal International Air Tattoo, який відбувався в липні в місті Фейрфорд (Велика Британія) на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

Підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, що базується в Миргороді на Полтавщині, Юрій Булавка - учень багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запасу Олександра Оксанченка.



