"За кілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів", - Гройсман. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики і перспективи освітньої реформи".

"За декілька років у нову українську школу було вкладено понад 7 мільярдів гривень. Через державний фонд регіонального розвитку, через субвенції соціально-економічного розвитку у нас постали сотні і тисячі модернізованих, реконструйованих або побудованих садочків та шкіл. Ми маємо зробити так, щоб єдиний освітній простір був сформований. Розв'язання проблем у освітній галузі мають стати чітким пріоритетом на новий політичний період, наступні 5 років. Дуже важливо не зупинятися і продовжувати все те, що вже було зроблено", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за стандартами Нової української школи (НУШ) в цьому навчальному році навчатиметься 1 млн дітей.

Також він сказав, що з наступного року в Україні буде запроваджено нову систему оплати праці педагогів, тому розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70%.

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