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19.08.19 15:44

Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине. ФОТОрепортаж

Лікарі-стоматологи та асистенти надають медичну допомогу бійцям на передовій у районі Широкиного.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook стоматолог Артем Похил, інформує Цензор.НЕТ.

"Яким має бути ранок лікаря-стоматолога? У нас сьогодні такий, як на фото нижче!))", - написав він, розмістивши фото з передової.

Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 01Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 02

"Дві бригади лікарів-стоматологів, асистентів приїхали на тижневу ротацію десь під Широкине. Дніпро-Львів-Одеса!! Вітаємо вперше на борту! І тому ми готові в "подвійному" обсязі лікувати наших захисників і нести наш прапор якісної і професійної стоматології в ЗСУ. І все це вже 5-й рік поспіль", - додав Похил.

Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 03Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 04Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 05

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Стоматологи на передовій: лікарі зі Львова, Дніпра та Одеси приїхали під Широкине 06

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