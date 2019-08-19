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19.08.19 21:53

Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині. ФОТОрепортаж

У понеділок, 19 серпня, на трасі Київ-Суми поблизу Гоголева зіткнулися Audi і Chevrolet.

"За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху і не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався головною дорогою", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції Київщини.

У результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. "Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в машині був пасажир і двоє його дітей. На жаль, його 7-річна дочка від травм загинула. Чоловіка з сином у важкому стані доставлено в лікарню. Зате водій Audi пошкоджень не зазнав", - йдеться в повідомленні.

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Вирішується питання про затримання киянки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 01

Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 02
Співробітник поліції і 7-річна дівчинка загинули під час ДТП на Київщині 03

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