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20.08.19 10:11

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські розшукують водія, який смертельно травмував жінку і зник з місця ДТП. УВАГА! Наявні шокуючі фото. Не рекомендується для перегляду неповнолітнім, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Відео informator.ua

"Невстановлений водій, керуючи автомобілем "Мерседес", здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік", - сказано в повідомленні.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 01

У поліції додали, що інцидент стався о 1:15 в Святошинському районі біля станції метро "Академмістечко".

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Як пише видання "Информатор", Mercedes рухався від станції метро "Академмістечко" на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що у потерпілої відірвалася нога й інші частини тіла. Седан же загальмував вже біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події. А прибулим на місце медикам залишалося лише зафіксувати смерть дівчини.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 02

На місці події працювали наряди патрульної поліції і працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків і очевидців аварії, встановлюються причини і механізм ДТП.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 03

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 04

Київські поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками ДТП і мають будь-яку інформацію з цього приводу, з проханням телефонувати 271-99-22 або 102.

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Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 05
Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 06
Фото: Информатор

Водій Mercedes на смерть збив дівчину на пішохідному переході в Києві і зник, - поліція 07

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