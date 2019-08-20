"Війна поруч": у центрі Дніпра встановили металеві фігури людей зі слідами від куль. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Фігури персонажів, серед яких бабуся, дитина, дівчина, фотограф, музикант-гітарист, діловий чоловік розміщені просто неба, у сквері Героїв та на набережній обласного центру. Вони зображують звичайних людей — мешканців опалених війною українських міст.

Артпроєкт називається "Війна поруч". Його автор — боєць-доброволець, військовий фотодокументаліст Олесь Кромпляс — сказав, що інсталяції мають нагадувати перехожим, що на сході держави, зовсім поруч, шостий рік поспіль триває війна.

Він наголосив — за війну заплачено високу ціну.

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"Ці інсталяції — це простріляні силуети звичайних людей різних професій. Тобто на місці військових могли бути цивільні люди, які живуть своїм звичайним життям. Фігури завважки 20 кг кожна, виготовлені із товстого металу, вони добре закріплені. Нині вони сріблястого кольору, а з часом темнішатимуть і чорнішатимуть. І від цього ще більш виразно проявлятиметься той біль війни, який з роками не минає, а стає ще сильнішим, тобто буде чіткіша пам’ять про війну", - сказав Кромпляс.

Як розповіла начальниця Департаменту соцполітики Дніпровського міської ради Юлія Дмитрова, проєкт у місті буде довгостроковим.

"Ці фігури нагадують усім нам, дніпрянам, що за 200 км від міста тривають бойові дії, і що кожен із нас міг опинитися на місці тих людей, які мешкають у так званих сірих зонах, або стати жертвою війни. Тому ми не можемо забувати, що наші військові продовжують боронити країну", - зазначила Юлія Дмитрова.

Проєкт реалізований за підтримки Дніпровської міської ради та меценатів.

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Фото: пресслужба Міноборони