Стрілянину в Києві влаштували співробітники двох охоронних структур. Вирішується питання про затримання п'ятьох із них, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

В межах досудового розслідування встановлено, що конфлікт в парку виник між представниками "Муніципальної охорони" і приватної охоронної фірми.

Правоохоронці під час проведення розшукових заходів встановили кількох активних учасників події: вирішується питання про затримання п'ятьох з них (всі вони мають тілесні ушкодження) в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, поліцейські проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки. Після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.

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Нагадаємо, в ніч на вівторок, 20 серпня, в Києві біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка. В результаті інциденту із застосуванням травматичної та холодної зброї госпіталізовані троє чоловіків: двоє з вогнепальними пораненнями і один - з ножовим пораненням ноги.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.