Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слайди зі вчорашньої наради з енергетики в Офісі Президента. Ціни на вугілля. Такі матеріали були роздані керівництву правоохоронних органів - гадаю, це думка ДТЕК, з огляду на російську мову. Схема "Роттердам+Донбас" особливо привертає увагу", - розповів журналіст.

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Згідно з даними на наведеному слайді, ціна вугілля, яке продають українські держшахти, становить 2,5 тис. грн за тонну (за собівартості 3,9 тис. грн), ціна вугілля за схемою "Роттердам+Донбас" становить 1741 грн за тонну, вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т, з ПАР - 1811 грн/т. Вугілля за схемою просто "Роттердам" становить 1275 грн/т.

Водночас ефективна ціна вугілля з огляду на ціни на електроенергію в новому ринку (ринок на добу) становить 1714 грн/т.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".