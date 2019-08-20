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20.08.19 20:31

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Як же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Що не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ура, товариші!

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кульмінація

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь в аеропорту Борисполя...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівський таран

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Варіант розвитку ситуації

Кремлівський таран, альтернативні варіанти ходи на День Незалежності. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Вечір в Умані...

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