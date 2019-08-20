Капітан "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ. ФОТО

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Капітан відмовився добровільно прямувати в порт міста Херсон чи іншого найближчого порту України, тобто взагалі відмовився виконувати рішення суду і фактично самоусунувся від виконання своїх обов'язків з керування судном і командою", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що корабель продовжує перебувати в територіальних водах України.



Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".