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21.08.19 07:46

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України. ФОТОрепортаж

У Києві з нагоди Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України в СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен, що символізують боротьбу українців за незалежність нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час заходу, який відбувся в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки, була представлена ​​унікальна колекція експонатів Національного музею історії України.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 01

"Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу", – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.

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У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 02

Також представники Галузевого державного архіву СБУ ознайомили присутніх з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року стосовно українців, які підняли синьо-жовте знамено над державною установою та були засуджені тоталітарним режимом.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 03

Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська провела для учасників заходу короткий екскурс і розповіла про походження та шлях кожного експонату представленої колекції.

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 04

Довідка. Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).

У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України 05
Фото: пресслужба СБУ

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