У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час заходу, який відбувся в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки, була представлена унікальна колекція експонатів Національного музею історії України.
"Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу", – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.
Також представники Галузевого державного архіву СБУ ознайомили присутніх з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року стосовно українців, які підняли синьо-жовте знамено над державною установою та були засуджені тоталітарним режимом.
Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська провела для учасників заходу короткий екскурс і розповіла про походження та шлях кожного експонату представленої колекції.
Довідка. Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).