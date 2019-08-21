У СБУ відкрилася виставка історичних прапорів і бойових знамен України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час заходу, який відбувся в Центрі культури і мистецтв Служби безпеки, була представлена ​​унікальна колекція експонатів Національного музею історії України.

"Сьогодні ми вшановуємо український прапор, який є священним оберегом, символом непереможності та єдності нашого народу", – зауважив під час відкриття виставки заступник Голови Служби Олександр Карпенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також представники Галузевого державного архіву СБУ ознайомили присутніх з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року стосовно українців, які підняли синьо-жовте знамено над державною установою та були засуджені тоталітарним режимом.

Генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська провела для учасників заходу короткий екскурс і розповіла про походження та шлях кожного експонату представленої колекції.

Довідка. Для відвідувачів виставка працюватиме з 20 до 29 серпня на другому поверсі Центру культури та мистецтв Служби безпеки України (м. Київ, вул. Ірининська, 6).



Фото: пресслужба СБУ