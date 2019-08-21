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21.08.19 08:45

Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині. ФОТОрепортаж

Із 19 серпня 2019 року поблизу села Кавське Стрийського району, де 16 серпня було зафіксовано падіж поголів'я у зв’язку із наявністю збудника африканської чуми свиней (АЧС), з метою проведення карантинно-обмежувальних заходів на ветеринарно-поліцейських постах залучили військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії

"На дорогах на в’їзді до епізоотичного осередку, на виконання рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії для запобігання розповсюдження збудника АЧС, нацгвардійці цілодобово несуть службу на постах разом із працівниками поліції та за участю працівників управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Нині в районі залучені всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

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Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 01
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 02
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 03
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 04
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 05
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 06
Нацгвардію залучили до боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Львівщині 07

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