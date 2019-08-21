Стрілянина в центрі Києва: чоловік заступився за підлітків і зазнав вогнепального поранення в руку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції вчора ввечері надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи чути постріли. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями, а також із потерпілим. Попередньо встановлено, що двоє невідомих звинувачували двох підлітків у зґвалтуванні неповнолітньої. Перехожий, який помітив конфлікт, вирішив вступитися за підлітків, унаслідок чого між учасниками події розпочалася штовханина: при цьому один зі зловмисників вистрілив чоловіку в руку", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що після того, як пролунали постріли, невідомі зникли з двору на авто "Сузукі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

У столиці відразу ввели оперативний план "Перехоплення", тож на пошуки орієнтували всі наряди поліції, і вже за годину працівники полку поліції особливого призначення №1 зупинили авто в Подільському районі столиці і затримали трьох осіб. Це - місцеві мешканці, 1998, 1996 і 1978 років народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події, де пролунали постріли, правоохоронці виявили пістолет, попередньо – травматичний, та дев’ять патронів до нього. Окрім цього, під час огляду машини, у якій перебували фігуранти, правоохоронці вилучили одну стріляну гільзу і дві бити.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять слідчі дії з усіма учасниками конфлікту, зокрема перевіряють достовірність про зґвалтування неповнолітньої.



Фото: Відділ комунікації поліції Києва