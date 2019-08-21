Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад. ФОТОрепортаж

Про затримання повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"За зухвалий озброєний розбійний напад на будинок жителя Бориспільщини затримано банду іноземців! Поліцейська операція "Перехоплення" та незручності для учасників дорожнього руху, цілодобові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії, погоня за озброєними зловмисниками та блискавичне затримання! Саме так "відпочивали" на Київщині в суботу та неділю кримінальна поліція, слідчі, КОРД та поліцейські Бориспільського ВП", - написав він.

Видання "Грузія онлайн" повідомляє, що затримані - 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе та 33-річний Леван Хуцішвілі.

Усі вони - колишні співробітники правоохоронних органів Грузії. Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС із 2004 по 2013 рік, а Леван Хуцішвілі, який працював у МВС із 2006 року, був начальником одного з управлінь у прикордонній поліції.

Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь у бойових операціях на Сході України, а останні кілька років займалися приватним бізнесом.

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За даними "Грузія онлайн", на минулих вихідних вони проникли в будинок підприємця і, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали належний йому автомобіль. Напад зловмисники спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.

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При цьому Занадзе і Хуцішвілі вже не є громадянами Грузії. Їхні імена є в списку іноземців, які отримали українське громадянство 27 червня. Згідно з текстом указу президента, розміщеного на сайті глави держави, обидва є "особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України".











