Центр мінімізації митних платежів, через який з окупованих територій ввозилося вугілля під виглядом імпортного, ліквідовано на Луганщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували схему ввезення із тимчасово непідконтрольних територій вугілля під виглядом імпортного, занижуючи при цьому його митну вартість.

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Для здійснення незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів, між якими укладали договори з ввезення на митну територію України вугілля нібито виробництва Російської Федерації за контрактоутримувачами країн ЄС. При цьому до митних органів подавали документи, у яких вказували недостовірні дані щодо походження, маркування, якості, вартості та країни виробництва вугілля, занижуючи його митну вартість, та, відповідно, ухиляючись від сплати митних платежів.

Таким чином, протягом 2018-2019 років за заниженими показниками якості та вартості на територію України було "імпортовано" вугілля на понад 100 млн грн.

За результатами обшуків, проведених у приміщеннях суб’єктів "центру", вилучено первинні бухгалтерські та реєстраційні документи, чорнові записи, печатки підконтрольних СГД (у т.ч. підприємств-нерезидентів).









Нині вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.