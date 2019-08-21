Трьом загиблим на Донбасі воїнам АТО присвоїли звання "Почесний громадянин міста Луцька". ФОТО

Рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Луцька" загиблим (померлим) учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході України ухвалили сьогодні, 21 серпня, під час засідання 60-ї сесії міської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на volynnews.com

Як розповіла в. о. керівника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан, подання про присвоєння звань почесного громадянина до міськради підготувало ГО "Члени родин загиблих в АТО "Надія".

Так, звання "Почесний громадянин міста Луцька" присвоїли Сергію Миколайовичу Грибкову, Андрію Юрійовичу Єлістратову і Георгію Сергійовичу Ольховському.

Їм присвоїли звання за вірність військовій присязі, особисту мужність і відвагу, проявлені під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, особу Грибкова Сергія Миколайовича вдалося встановити за результатами експертизи ДНК. Він загинув ще 5 вересня 2014 року в Старобільському районі Луганської області. Його поховали як невідомого солдата в селі Чмирівка на Луганщині. До війни працював в органах прокуратури Волинської області. У зону АТО пішов добровольцем і ніс службу в складі батальйону "Айдар". 26 серпня 2014 його призвав на військову службу за мобілізацією до складу 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" Сватівський районний військовий комісаріат Луганській області. Після трагічних подій в Іловайську зв'язок з воїном перервався.

26-річний військовослужбовець з Луцька, старший розвідник 14-ї ОМБ Андрій Єлістратов загинув у Луганській області, поблизу Попасної, в автомобілі, в який 8 серпня 2018 року протитанковою ракетою поцілили найманці РФ. Андрій Єлістратов 9 квітня 2014 був призваний на військову службу за мобілізацією. 28 липня 2014 року дістав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований. У березні 2016 року підписав контракт і служив у складі 14-ї ОМБр, був старшим розвідником.

Георгій Ольховський загинув 23 серпня 2018 року від кулі снайпера найманців РФ, а вже наступного дня в День Незалежності воїна зустрічали на Волині, зокрема в центрі Луцька труну з тілом Георгія Ольховського чекали кілька тисяч жителів міста, які, ставши на коліна, схилили перед ним голови. Зазначимо, що воїн ніс службу в 15-му окремому гірничо-піхотному Севастопольському батальйоні (15 ОГПБ, в/ч А1778) у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Сам він був родом з Сімферополя, разом із дружиною проживав у Луцьку, у нього залишився однорічний син.