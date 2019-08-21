Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.
У повідомленні зазначається: "Так, озброєна організована банда нападала на елітні помешкання громадян Київщини та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.
Поліція затримала нападників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників, виявили та вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майна. Також у якості речового доказу вилучено автівку, на якій пересувались зловмисники.
Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманим чоловікам.
Також, продовжуються обшуки за місцем проживання нападників та місцем переховування награбованого майна".