Поліція Київщини затримала озброєну групу грабіжників елітних квартир. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У повідомленні зазначається: "Так, озброєна організована банда нападала на елітні помешкання громадян Київщини та інших регіонів. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.

Поліція затримала нападників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників, виявили та вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майна. Також у якості речового доказу вилучено автівку, на якій пересувались зловмисники.

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Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманим чоловікам.

Також, продовжуються обшуки за місцем проживання нападників та місцем переховування награбованого майна".







