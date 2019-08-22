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22.08.19 09:18

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

21 серпня в межах проведення спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону припинили спробу переміщення з Росії парашутів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, інформацію про можливу протиправну діяльність завчасно отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Тому можливий напрямок було посилено додатковими силами.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 01

Невдовзі, патрулюючи ділянку державного кордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське, прикордонний наряд виявив 10 пакунків. Вони були неподалік кордону.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 02

Під час огляду правоохоронці виявили в них парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої місцевості прикордонники спостерігали такі ж пакунки на території суміжної держави.

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Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 03

Як зазначається, заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності, тривають.

Прикордонники Сумського загону припинили спробу незаконного переправлення парашутів із РФ в Україну, - Держприкордонслужба 04
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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