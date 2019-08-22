1671 правоохоронець загинув під час виконання службових обов'язків за роки незалежності, 25% з них - від початку АТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Церемонія вшанування пам'яті відбулася на Солом'янській площі столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС України.

"Напередодні Дня незалежності України ми віддаємо шану правоохоронцям, які поклали власне життя, захищаючи права й свободи людей. Охоронці держави від військової агресії, відстоювачі незалежності та територіальної цілісності, справжні патріоти, які готові жертвувати своїм життям заради інших, заради країни. З сумом і повагою згадуємо наших з вами колег, чиї імена викарбувані тут, на меморіальних плитах", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що за роки незалежності України під час виконання службових обов’язків загинув 1671 правоохоронець. З початку проведення АТО на сході України загинули 455.

"Сьогодні ми вклоняємося матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю та військовою агресією. Мужність і самовідданість працівників внутрішніх справ: поліцейських, гвардійців, прикордонників, рятувальників назавжди стане прикладом самовідданого служіння своєму народові та зразком справжнього патріотизму. Це приклад для нашої молоді", - сказав міністр внутрішніх справ.

У боротьбі з російськими окупантами за територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС загинули 455 працівники органів внутрішніх справ, 1920 поранено, 34 зникли безвісти, у 341 встановлено інвалідність, 1 полонений, 243 неповнолітні дитини залишилися без батька.

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Увічнили пам’ять загиблих колег й заступники міністра внутрішніх справ, керівництво Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної та міграційної служб, Національної академії внутрішніх справ, ветерани ОВС і рідні загиблих правоохоронців.

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