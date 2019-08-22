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22.08.19 14:37

Схованку із "втраченою в боях" зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС. ФОТО

У будівлі зберігалися автомат, два гранатомети, гранати, патрони та глушник. Зброю відправили на експертизу.

Зброю зберігали в покинутій школі в одному із селищ Новоайдарського району Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольні гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 01

Порушено провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна).

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Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 02

Загалом від початку року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 000 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки, додали в пресслужбі.


Схованку із втраченою в боях зброєю знайшли в покинутій школі в зоні ООС 03

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