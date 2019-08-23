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23.08.19 14:28

Замість "Градів": в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню "Берест". ФОТОрепортаж

Підприємство "Шепетівський ремонтний завод", що входить до концерну "Укроборонпром", за власний кошт розробило проєкт реактивної системи залпового вогню, яка отримала позначення БМ-21УМ і назву "Берест".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Проєкт – глибока модернізація існуючого комплексу БМ-21 "Град". Її суть – у заміні існуючих агрегатів, а також у застосуванні нових пристроїв. Всі комплектуючі − українського виробництва, що значно знижує вартість виробу й виключає імпортозалежність. "Берест" здатний замінити у військах морально й фізично застарілі ще радянські "Гради".

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 01

Проєкт "Берест" передбачає збереження основних особливостей базового зразка і декількох його агрегатів. Водночас тут замінять найрізноманітніші вузли та встановлять сучасні пристрої. За даними розробників, це дозволяє оптимізувати виробництво, підвищити технічні характеристики й поліпшити бойові якості комплексу.

Встановлення додаткових десяти пускових труб збільшує мобільність і потужність "Бересту" для враження цілей з різних позицій, без додаткової перезарядки боєкомплекту.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 02

Розробники проєкту відмовилися від базового шасі застарілого "УРАЛу". Тепер використовується шасі КрАЗ-5401НЕ. Це потужна вантажівка з повнопривідним двохосьовою базою з комфортною і зручною для розрахунку чотиридверною кабіною. Екіпаж на марші й під час стрільби може перебувати в кабіні з дворядним розташуванням сидінь. Наявність деяких нових приладів дозволяє йому здійснювати підготовку до стрільби і вести вогонь, не покидаючи кабіни. Робочі місця екіпажу оснащено всім необхідним обладнанням – пультом управління, пусковою установкою, навігаційною системою і засобами зв’язку. Планується встановлення бортового комп’ютера, який дає змогу в режимі онлайн приймати координати та розвіддані для ураження цілей.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 03

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"Під час проєктування "Береста" тісно співпрацювали саме з тими, хто обслуговує в умовах бойової обстановки ракетні системи залпового вогню − військовими артилерійських підрозділів. Врахували їхні поради й побажання", − зазначив головний інженер заводу Станіслав Войтенко.

Нещодавно проведено успішні ходові випробування "Береста", вирішено замінити шини на потужніші, для збільшення прохідності авто на місцевості.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 04

Нині "Берест" готують до виставки "Зброя і безпека", що відбудеться у жовтні в Києві. Колектив Шепетівського ремонтного заводу має величезні сподівання, що їхній проєкт зацікавить передусім представників Збройних Сил України, і що цей косплекс значно посилить бойові спроможності артилерійських підрозділів українського війська.

Замість Градів: в Україні випробували нову потужну систему залпового вогню Берест 05
Фото: сайт  АрміяInform

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