МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"
Він, щоправда, частий гість інших парадів ...
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То розуміти треба!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА
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