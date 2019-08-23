МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Він, щоправда, частий гість інших парадів ...

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То розуміти треба!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

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