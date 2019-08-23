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23.08.19 20:42

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Він, щоправда, частий гість інших парадів ...

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МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

То розуміти треба!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собівартість вугілля, видобутого на державних шахтах, становить 3966 грн/т, а вугілля з Колумбії та США коштує 1913 грн/т. ІНФОГРАФІКА

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Роттердамські шахтарі

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Моно ЛіЗе!

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Шлях Путіна у "велику сімку" лежить через Трампа

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

G8 - перше групове фото

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Словами класиків

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Логічно...

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Інформбюро: тільки в Росії все стабільно ...

МЗС РФ уповноважений заявити, роттердамські шахтарі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Нічого про Україну без України!

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