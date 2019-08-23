"Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - Зеленський на зустрічі з делегацією Світового банку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни. "Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її", – підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.

Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

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Глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Нагадаємо, 2 липня Президент України Володимир Зеленський в Торонто провів зустріч з першим заступником Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном. Глава держави підкреслив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.





