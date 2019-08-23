Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
23.08.19 23:36

Схему незаконного ввезення автозапчастин ліквідовано на Волині. Вилучено товару на 2 млн грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували схему незаконного ввезення в Україну автомобільних запчастин і їх подальшої реалізації за невраховану готівку без сплати податків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України була встановлена ​​група місцевих жителів, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України автомобільних запчастин. Дорогу продукцію відомих світових брендів ввозили подрібненими партіями, використовуючи так звані "піджаки", і приховували від митного контролю.

Надалі товар продавали через спеціалізовані сайти в мережі "Інтернет", користуючись послугами поштово-експедиторських служб доставки.

При цьому реалізація відбувалася за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партію товару вартістю понад 4 млн грн вилучено з незаконного обігу в Хмельницькій області, - ДФС

На підставі постанов суду проведено огляди в офісних і складських приміщеннях підконтрольних фігурантам інтернет-магазинів, через які проходила реалізація. За результатами оглядів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 8 тис. одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів і ін.) орієнтовною вартістю понад 2 млн грн, комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та ін. докази незаконної діяльності.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.

Схему незаконного ввезення автозапчастин ліквідовано на Волині. Вилучено товару на 2 млн грн, - ДФС 01
Схему незаконного ввезення автозапчастин ліквідовано на Волині. Вилучено товару на 2 млн грн, - ДФС 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100