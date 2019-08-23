Схему незаконного ввезення автозапчастин ліквідовано на Волині. Вилучено товару на 2 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України була встановлена ​​група місцевих жителів, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України автомобільних запчастин. Дорогу продукцію відомих світових брендів ввозили подрібненими партіями, використовуючи так звані "піджаки", і приховували від митного контролю.

Надалі товар продавали через спеціалізовані сайти в мережі "Інтернет", користуючись послугами поштово-експедиторських служб доставки.

При цьому реалізація відбувалася за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

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На підставі постанов суду проведено огляди в офісних і складських приміщеннях підконтрольних фігурантам інтернет-магазинів, через які проходила реалізація. За результатами оглядів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 8 тис. одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів і ін.) орієнтовною вартістю понад 2 млн грн, комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та ін. докази незаконної діяльності.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.



