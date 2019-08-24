У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано:

12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;

12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;

12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста

частина:

13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного

молебню за загиблими в бою воїнами України.































Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.

Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.

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