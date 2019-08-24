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24.08.19 10:37

У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України. ФОТОрепортаж

Початок руху колони бульваром Шевченка в напрямку Бессарабського ринку і далі Хрещатиком - об 11:30.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано:

12:00 - рівняння колони біля Центрального універмагу;
12:20 - продовження руху колони в напрямку Майдану Незалежності;
12:40 - Майдан Незалежності - шикування колони, виконання Гімну України, урочиста
частина:
13.00 - Михайлівська площа - завершення урочистої частини, початок міжконфесійного
молебню за загиблими в бою воїнами України.


У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 01
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 02
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 03
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 04
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 05
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 06
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 07
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 08
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 09
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 10
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 11
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 12
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 13
У парку Шевченка завершується підготовка до Маршу Захисників України 14

Зазначимо, також у центрі Києва завершується підготовка до Ходи гідності з участю президента Зеленського. Вулицю Хрещатик перекрито для автомобілів і пішоходів, уздовж неї встановлено паркан, уздовж якого стоять правоохоронці.

Поліцейські з металошукачами чергують навколо Майдану Незалежності. Біля Європейської площі готуються до ходи військові й оркестр.

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