Державна судова адміністрація України відкрила нову будівлю апеляційного адмінсуду в Одесі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомила пресслужба ДСА.

У церемонії взяли участь голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха, голова Ради суддів України Богдан Моніч, голова П'ятого апеляційного адміністративного суду Олександр Джабурія та інші високі гості.

Сам суд було утворено майже два роки тому, в грудні 2017 року, але приміщень для здійснення правосуддя не вистачало, тому Державна судова адміністрація України звернулась до уряду з ініціативою прийняти до сфери управління приміщення військового містечка площею понад 7,5 тис. кв.м.

Державним коштом було виготовлено проектну документацію ремонтно-реставраційних робіт об’єкта, яка згодом отримала позитивний експертний висновок.

Під час планування приміщень за зразок було взято один із найкращих судів Німеччини - Баварський адміністративний суд (м. Мюнхен).

Як зауважив голова ДСА, німецький суд відвідувала група українських проектантів, щоб врахувати та запозичити найкращий досвід.

На запитання, в чому унікальність відновленого приміщення, Зеновій Холоднюк відповів:

"Це приміщення перебувало в занедбаному стані і було передано на баланс ДСА у 2016 році. І перед нами стояло завдання в найкоротший термін відновити цю історичну будівлю з однією головною метою: забезпечити гідний доступ людей до правосуддя. І ми виконали його практично за 2 роки".

У ДСА зазначають, що завдяки вдалим конструкторським і дизайнерським рішенням, а також враховуючи європейські стандарти, вдалось облаштувати просторі зали судових засідань та комфортні офіси для суддів, кімнати для медіації, зони очікування.

Зали судових засідань обладнано системами відеоконференцзв’язку, а саме приміщення забезпечено системами кондиціонування, відеонагляду, IP-телефонією та Wi-Fi.

"Проведені роботи з відновлення приміщення забезпечили жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можливостями для захисту та відновлення порушених прав і законних інтересів у належних для здійснення судочинства умовах", - наголосив Холоднюк.

Що ж стосується маломобільних груп населення, то Державна судова адміністрація створила для таких категорій громадян всі необхідні умови для розміщення в залах судових засідань та інших приміщеннях.

На вході до суду облаштовано розсувні двері, пандуси, а всі навігаційні стенди оснащено рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Загальна вартість виконаних ремонтно-реставраційних робіт становить близько 178 млн грн, а загальна площа суду становить майже 9 тис. кв. м.

Холоднюк наголосив: "Ці кошти є інвестиціями держбюджету в поліпшення доступності правосуддя для громадян".

Як зазначив глава ДСА, за 5 років роботи вдалося реконструювати і відкрити вже 75 приміщень судів.

Холоднюк також повідомив, що до кінця року заплановано відкриття ще принаймні 10 будівель судів.