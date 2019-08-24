У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь:

• керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;

• єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян;

• старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун;

• старший єпископ Української вільної церкви християн віри євангельської України Василь Райчинець;

• перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;

• президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант;

• імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;

• пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтель.

Відзначимо, що в цьому році перші особи держави участі в молебні не брали.











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