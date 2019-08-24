У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У заході також взяли участь:
• керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;
• єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян;
• старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун;
• старший єпископ Української вільної церкви християн віри євангельської України Василь Райчинець;
• перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;
• президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант;
• імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;
• пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтель.
Відзначимо, що в цьому році перші особи держави участі в молебні не брали.