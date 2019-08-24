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24.08.19 13:01

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У молебні брали участь предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, батько і глава Української греко-католицької церкви верховний архієпископ Святослав, єпископ Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Дов Блайх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь:
• керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні Станіслав Носов;
• єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян;
• старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун;
• старший єпископ Української вільної церкви християн віри євангельської України Василь Райчинець;
• перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура;
• президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант;
• імам Духовного управління мусульман України шейх Хасан Ахатов;
• пастор Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтель.

Відзначимо, що в цьому році перші особи держави участі в молебні не брали.

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 01

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 02

У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 03
У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 04
У Святій Софії лідери провідних українських церков і релігійних організацій провели спільний молебень за Україну 05

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