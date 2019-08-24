У Міністерстві оборони вшанували пам'ять загиблих цього дня з 2014 року 15 українських героїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

У повідомленні зазначається: "У пам’ятному заході взяли участь родичі загиблих героїв, бойові побратими, керівний склад Міноборони, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

Також вшанувати загиблих українських військовослужбовців прийшла сім'я п'ятого президента України Петра Порошенка, члени уряду, депутати, представники громадськості.

Сьогодні, 24 серпня, Дзвін Пам'яті пролунав п’ятнадцять разів...

У 2014 році унаслідок російської агресії на сході загинули мужні захисники України:

старший сержант Жабинець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

майор Заєць Олексій Євгенійович, 30-та окрема механізована бригада;

старший сержант Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас";

молодший сержант Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

сержант Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старший сержант Самойлов Віктор Васильович, 25-та окрема повітряно-десантна бригада;

солдат Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

солдат Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старший прапорщик Юлдашев Темур Дамірович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору";

молодший сержант Яремчук Олександр Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення;

молодший сержант Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2";

старшина Яцковець Петро Михайлович, 30-та окрема механізована бригада.

У 2015 році від рук підступного окупанта загинули:

солдат Водзяновський Андрій Володимирович, 93-тя окрема механізована бригада;

солдат Янюк Микола Іванович, 54-та окрема механізована бригада.

У 2018 році віддав життя, захищаючи Україну, старший солдат Д’яконов Станіслав Васильович, 58-ма окрема мотопіхотна бригада.

Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам'яті.

Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну!"



































































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Довідка. Зал пам’яті захисників України створено на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Його спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до залу та віддати шану своїм захисникам.

Біля залу облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стелою Пам'яті, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих цього дня.

У залі на спеціальному подіумі розміщено Книгу пам’яті з іменами загиблих. Структура книги побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі цього дня за всі роки. Наразі лише 32 розвороти (32 дні) залишаються порожніми. В усі інші дні Збройні сили України зазнали бойових втрат.

Тут щоденно відбувається церемонія вшанування військовослужбовців, внесених до Книги пам’яті. За сигналом труби розпочинається висування роти почесної варти. Вартові розміщуються по периметру комплексу, а дві окремі групи стають до стели із дзвоном та до Книги пам’яті. Труба і барабан виконують твір "Селенція". Це заклик до тиші. Командир почесної варти перегортає сторінку книги на ту, що відповідає сьогоднішньому дню, і диктор зачитує імена загиблих. Після кожного з них лунає удар дзвону, що символізує пам’ять та вдячність українців, та військовий салют, який є обов’язковим елементом військових почестей.

Минатимуть роки і десятиліття, а урочистий ритуал вшанування загиблих залишатиметься незмінним і нагадуватиме всім про шанобливе ставлення держави і українського народу до своїх загиблих захисників, до своєї армії!"