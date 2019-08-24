Понад тисячу людей вийшло на "Марш Свободи" в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "061".

Багато хто приходив сім'ями. Наприклад, учасник АТО Юрій Ковтун привів на марш сина:

"Вважаю, що сьогодні важливий день, що ми маємо показати, що він для нас значущий. Тому я прийшов із сином і у формі. Ми маємо показати, що нам не байдуже і ми є".

Учасники маршу йшли перекритим проспектом до площі Героїв. Колону очолили матері загиблих бійців із їхніми портретами.

Багато запоріжців прийшли на акцію у вишиванках і з національними прапорами. Волонтер Умід Джупакулов взяв із собою прапор, який із ним із 2014 року:

"Коли в 2014 році почалися всі збурення, Крим, Донбас, я знайшов підприємство, де виготовляли прапори і замовив два стяги. Вони тоді були дуже дорогими, щось близько 350 гривень за прапор. Один із них досі у мене в руках, а другий подарував Малій гуманітарній академії, яка з перших днів дуже допомагала фронту".

Під час маршу сотні містян вигукували патріотичні гасла і співали українські пісні. На площі біля облдержадміністрації учасники ходи поклали квіти біля пам'ятного знака героям Революції Гідності. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

















































































































